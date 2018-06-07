play
pause
  • $ 62.01 ↑
  • € 72.86 ↑

С 2019 года в России не будут заключаться договоры долевого строительства

15:45, 07 июня, 2018
Анна Торхова
15:45, 07 июня, 2018
Анна Торхова
275
0
Фото: kremlin.ru
275
0

На сегодняшний день в стране заключено более 1 млн таких сделок.

Москва. С июля 2019 года в России не будут заключаться новые договоры долевого строительства. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе ежегодной «прямой линии».

Президенту поступило много обращений от обманутых дольщиков. «Зафиксирую эти вопросы и просьбы, обещаю, что мы на это отреагируем. Проблема она более широкая <…>. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня, а объем строительства очень большой», - сообщил Путин.

По словам президента, всего в стране заключено более 1 млн договоров долевого строительства.

«Большая ответственность лежит на губернаторах. Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства, без привлечения средств граждан», - пояснил президент.

До 2024 года объем строительства должен составить 120 млн кв. м. в год, чтобы около 5 млн семей в год имели возможность улучшить свои жилищные условия.

В настоящее время принимается ряд поправок в законодательство о долевом строительстве. С 1 июля планируется банковское сопровождение таких сделок. Средства граждан будут перечисляться на специальный банковский счет.

«Этот счет не под распоряжением застройщика, он блокируется. Застройщик открывает кредитную линию и после того, как ключ вручат, с даного счета будет погашена кредитная линия и застройщик получит прибыль», - рассказал министр строительства России Владимир Якушев.

15:45, 07 июня, 2018
Анна Торхова
275
0

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
7127

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

12435
13:43, 01 июня, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12323
14:27, 31 мая, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10681
17:08, 02 июня, 2018

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

9897
11:50, 04 июня, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2504

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2381
19:04, 04 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2342
19:08, 05 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2261
18:00, 03 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2209
16:43, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3581

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2279
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2123
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2037
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1772
11:27, 05 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

Получение гражданства России

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

06 июня, 2018