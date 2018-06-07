С 2019 года в России не будут заключаться договоры долевого строительства

На сегодняшний день в стране заключено более 1 млн таких сделок.

Москва. С июля 2019 года в России не будут заключаться новые договоры долевого строительства. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе ежегодной «прямой линии».

Президенту поступило много обращений от обманутых дольщиков. «Зафиксирую эти вопросы и просьбы, обещаю, что мы на это отреагируем. Проблема она более широкая <…>. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня, а объем строительства очень большой», - сообщил Путин.

По словам президента, всего в стране заключено более 1 млн договоров долевого строительства.

«Большая ответственность лежит на губернаторах. Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства, без привлечения средств граждан», - пояснил президент.

До 2024 года объем строительства должен составить 120 млн кв. м. в год, чтобы около 5 млн семей в год имели возможность улучшить свои жилищные условия.

В настоящее время принимается ряд поправок в законодательство о долевом строительстве. С 1 июля планируется банковское сопровождение таких сделок. Средства граждан будут перечисляться на специальный банковский счет.

«Этот счет не под распоряжением застройщика, он блокируется. Застройщик открывает кредитную линию и после того, как ключ вручат, с даного счета будет погашена кредитная линия и застройщик получит прибыль», - рассказал министр строительства России Владимир Якушев.