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Путин прокомментировал возможность закрытия Инстаграма и Ютуба

14:49, 07 июня, 2018
Анна Торхова
14:49, 07 июня, 2018
Анна Торхова
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Фото: kremlin.ru
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Президент отметил, что власти не хотят ограничивать свободу в Интернете.

Москва. Владимир Путин прокомментировал слухи о возможном закрытии соцсетей Инстаграм и Ютуб. Соответствующий вопрос поступил на прямую линию от популярного блогера Гусейна Гасанова.

«Я понимаю вашу озабоченность <…>,мы не собираемся ничего закрывать <…>. Я волнуюсь за безопасность людей. Представляете, когда правоохранительные органы мне говорят о взрывах и они не могли отследить переписку, она зашифрована, как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь», - отметил Путин.

По его словам, запретить – легче всего, необходимо найти цивилизованный выход из ситуации и современные способы борьбы, не ограничивая свободу в Интернете.

Кроме того он ответил на вопрос о признании блогерства профессией. «Если вопрос в том, зафиксировано это в законодательстве, соцобеспечении, об этом можно поговорить», - пояснил глава.

14:49, 07 июня, 2018
Анна Торхова
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