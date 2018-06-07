Путин прокомментировал возможность закрытия Инстаграма и Ютуба

Президент отметил, что власти не хотят ограничивать свободу в Интернете.

Москва. Владимир Путин прокомментировал слухи о возможном закрытии соцсетей Инстаграм и Ютуб. Соответствующий вопрос поступил на прямую линию от популярного блогера Гусейна Гасанова.

«Я понимаю вашу озабоченность <…>,мы не собираемся ничего закрывать <…>. Я волнуюсь за безопасность людей. Представляете, когда правоохранительные органы мне говорят о взрывах и они не могли отследить переписку, она зашифрована, как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь», - отметил Путин.

По его словам, запретить – легче всего, необходимо найти цивилизованный выход из ситуации и современные способы борьбы, не ограничивая свободу в Интернете.

Кроме того он ответил на вопрос о признании блогерства профессией. «Если вопрос в том, зафиксировано это в законодательстве, соцобеспечении, об этом можно поговорить», - пояснил глава.