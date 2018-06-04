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Российским авиакомпаниям разрешили применять санкции против дебоширов

15:01, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:01, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#Совет Федерации\n#авиация\n#Госдума России\n#закон\n#хулиганство\n#билеты
Фото: pixabay.com
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Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу с 4 июня.  

Москва. В понедельник, 4 июня, в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволят авиакомпаниям защититься от воздушных хулиганов. Как сообщает RT, главным оружием против авиадебоширов станут так называемые «черные списки». 

В них авиакомпании смогут заносить лиц, совершивших противоправные действия на борту, сроком на 1 год. Те, кто попал в «черный список», имеют право оспорить такое действие перевозчика в суде. 

Если пассажир находится в «черном списке», то авиакомпания может аннулировать билет в одностороннем порядке.

В то же время отметившегося ранее в хулиганских действиях на борту воздушного судна нельзя будет лишить оплаченной поездки в ряде случаев. Например, когда авиаперелет является единственно возможным способом добраться до необходимого места; когда фигурант «черного списка» отправляется на лечение или летит на похороны родственника; когда он сопровождает инвалида. 

Напомним, данные поправки в конце прошлого года приняла Госдума России. Далее их утвердили Совет Федерации и Президент страны Владимир Путин.

15:01, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#Совет Федерации\n#авиация\n#Госдума России\n#закон\n#хулиганство\n#билеты

 

 

 


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