Российским авиакомпаниям разрешили применять санкции против дебоширов

Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу с 4 июня.

Москва. В понедельник, 4 июня, в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволят авиакомпаниям защититься от воздушных хулиганов. Как сообщает RT, главным оружием против авиадебоширов станут так называемые «черные списки».

В них авиакомпании смогут заносить лиц, совершивших противоправные действия на борту, сроком на 1 год. Те, кто попал в «черный список», имеют право оспорить такое действие перевозчика в суде.

Если пассажир находится в «черном списке», то авиакомпания может аннулировать билет в одностороннем порядке.

В то же время отметившегося ранее в хулиганских действиях на борту воздушного судна нельзя будет лишить оплаченной поездки в ряде случаев. Например, когда авиаперелет является единственно возможным способом добраться до необходимого места; когда фигурант «черного списка» отправляется на лечение или летит на похороны родственника; когда он сопровождает инвалида.

Напомним, данные поправки в конце прошлого года приняла Госдума России. Далее их утвердили Совет Федерации и Президент страны Владимир Путин.