Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

По словам Бориса Громова, информация нуждается в проверке.

Москва. Председатель всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» генерал-полковник Борис Громов заявил о необходимости проверить историю о летчике, найденном спустя 30 лет в Афганистане. Как пишут Вести.ру, в 1989 году Громов был командующим 40-й армией и выводил из Афганистана части Ограниченного контингента советских войск.

По его словам, некоторые попавшие в плен воины-«афганцы» из Советского Союза в итоге добровольно остались жить в Афганистане. «Это их личная судьба, их личный выбор», — добавил он. Летчиков, по словам Громова, старались выручать сразу после того, как они попадали в плен.

«Только Александра Руцкого выкупали два раза за большие деньги», — рассказал Громов.

Напомним, что накануне появилась информация об обнаружении пилота советской авиации, сбитого в Афганистане в 80-е годы и считавшегося пропавшим без вести.

В Союзе общественных объединений ветеранов «Боевое братство» призывают не торопиться с выводами. По словам зампреда организации Геннадия Шорохова, время от времени поступает «информация, что где-то кто-то находится, кто-то содержится». «Это все требует проверки; иногда бандформирования специально запускают такие вещи, чтобы получить какие-то вознаграждения, и неоднократно это оказывалось пустыми сообщениями», — пояснил он.