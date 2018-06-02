Более 1 млн туристов посетили Крым с начала года

Только за две недели мая 17% от общего потока туристов приехали по Крымскому мосту.

Крым. С начала года Крым посетили более 1 млн туристов. Об этом в Фейсбуке сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, за пять месяцев в Крыму отдохнули 1 148,4 тыс. туристов. Это почти на 28% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Треть отдыхающих прибыли авиатранспортом. За две недели мая 17% от общего потока туристов приехали по Крымскому мосту.

«Несмотря на санкции и препоны со стороны киевской власти, почти четвёртая часть туристов (23%) приезжает из Украины. Как и в прежние годы, более половины отдыхающих предпочитают Южный берег Крыма, западное побережье – 22%, восточное – 10%, другие регионы – 15%», - рассказал Аксенов.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года. Первые поезда планируется запустить в конце 2019 года.