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Более 1 млн туристов посетили Крым с начала года

10:28, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
10:28, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
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#туризм\n#общество\n#Крым
Фото: abakan-news.ru
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Только за две недели мая 17% от общего потока туристов приехали по Крымскому мосту.

Крым. С начала года Крым посетили более 1 млн туристов. Об этом в Фейсбуке сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, за пять месяцев в Крыму отдохнули 1 148,4 тыс. туристов. Это почти на 28% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Треть отдыхающих прибыли авиатранспортом. За две недели мая 17% от общего потока туристов приехали по Крымскому мосту.

«Несмотря на санкции и препоны со стороны киевской власти, почти четвёртая часть туристов (23%) приезжает из Украины. Как и в прежние годы, более половины отдыхающих предпочитают Южный берег Крыма, западное побережье – 22%, восточное – 10%, другие регионы – 15%», - рассказал Аксенов.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года. Первые поезда планируется запустить в конце 2019 года.

10:28, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
401
0
#туризм\n#общество\n#Крым

 

 

 


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