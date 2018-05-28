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Ректор МГУ: здание российской антидопинговой лаборатории после реконструкции сдадут в июне

11:42, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
11:42, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
796
0
#реконструкция\n#МГУ\n#сотрудники\n#допинг\n#обновления
Фото: vk.com
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В это же время определятся с тем, кто займет пост главы РУСАДА.

Москва. Здание российской антидопинговой лаборатории после реконструкции сдадут в июне. Об этом общественности рассказал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.  

Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости», в это же время определятся с тем, кто займет пост главы РУСАДА. Виктор Садовничий намерен обратиться в ВАДА с просьбой обсудить кандидатуру будущего главы.  

На данный момент в штат лаборатории набрали порядка 40 специалистов. «Это люди, которые и ранее работали в разных лабораториях по этим пробам. Есть исполняющий обязанности, временный, который сейчас присматривает за вводом, чтобы все было по правилам», - рассказал глава МГУ.  

Напомним, реконструировать РУСАДА начали в 2017 году. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился присоединить антидопинговый центр к МГУ. После реконструкции лаборатория начнет работать на базе старейшего университета страны.

11:42, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
796
0
#реконструкция\n#МГУ\n#сотрудники\n#допинг\n#обновления

 

 

 


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