Ректор МГУ: здание российской антидопинговой лаборатории после реконструкции сдадут в июне

В это же время определятся с тем, кто займет пост главы РУСАДА.

Москва. Здание российской антидопинговой лаборатории после реконструкции сдадут в июне. Об этом общественности рассказал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости», в это же время определятся с тем, кто займет пост главы РУСАДА. Виктор Садовничий намерен обратиться в ВАДА с просьбой обсудить кандидатуру будущего главы.

На данный момент в штат лаборатории набрали порядка 40 специалистов. «Это люди, которые и ранее работали в разных лабораториях по этим пробам. Есть исполняющий обязанности, временный, который сейчас присматривает за вводом, чтобы все было по правилам», - рассказал глава МГУ.

Напомним, реконструировать РУСАДА начали в 2017 году. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился присоединить антидопинговый центр к МГУ. После реконструкции лаборатория начнет работать на базе старейшего университета страны.