Минздрав предложил проиндексировать акцизы на сигареты и крепкий алкоголь

Ведомство предлагает поднять акцизы на 10% для спиртного и на 20% для сигарет.

Москва. Российский Минздрав выступил за индексацию акцизов на сигареты и крепкий алкоголь. Как пишут «Известия», такие изменения ведомство хочет закрепить на уровне законодательства, изменив Налоговый кодекс.

В частности, медики предлагают поднять акцизы на 10% для спиртного и на 20% для сигарет. При этом увеличивать сборы на эти товары, считают в Минздраве, нужно каждые полгода на протяжении 2018-2020 годов.

Таким образом, если ставку на табачные изделия проиндексируют, то за два года цена на самые дешевые сигареты вырастет до 110 рублей. Это, по мнению экспертов, создаст условия для развития теневого рынка. Из-за высокой цены потребители будут вынуждены покупать контрабандную продукцию.

В свою очередь против инициативы Минздрава выступил и Минфин. В ведомстве создали специальную таблицу разногласий. Разрешить спорные моменты между ними должны в российском правительстве до конца 2018 года.