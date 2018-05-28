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Российские ракетные войска вооружили передвижными комплексами «Ярс»

09:25, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
09:25, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
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#оружие\n#армия\n#Россия\n#ракеты\n#военные
Фото: mil.ru
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Новейшее оружие разместили в трех соединениях РВСН, в будущем планируют оснастить «Ярсами» еще три.

Москва. Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) вооружили передвижными комплексами «Ярс». Об этом общественности рассказал главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев, пишет РТ.  

Так, по его словам, новейший ракетный комплекс разместили в трех соединениях РВСН - Тейковсковском, Тагильском и Новосибирском. В будущем «Ярсами» планируют оснастить еще три дивизии – под Иркутском, Йошкар-Олой и Козельском в Калужской области.  

Напомним, подвижные ракетные комплексы «Ярс» были созданы на основе комплексов «Тополь-М». Впервые их испытали в 2007 году на полигоне «Плесецк».

09:25, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
250
0
#оружие\n#армия\n#Россия\n#ракеты\n#военные

 

 

 


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