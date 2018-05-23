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Акцизы на топливо могут снизить в России в начале июля

17:30, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
17:30, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
228
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#тарифы и цены\n#Россия\n#цены\n#топливо\n#цены на бензин
Фото: pixabay.com
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Так, акцизы на бензин опустятся на 3 тыс. рублей с тонны, дизельное – на две.

Москва. Акцизы на бензин и дизельное топливо могут снизить в России в начале июля. Об этом рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Козак, пишет Интерфакс.  

По его словам, такое решение уже принято. И изменения должны произойти не позднее 1 июля 2018 года. Снижать при этом топливные акцизы будут от действующих ставок. Это, считает Козак, позволит стабилизировать существующую на рынке ситуацию.  

«Было принято решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующей ставки. И не вводить дополнительных 500 рублей повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тыс. с тонны от действующего размера акциза», - отметил вице-премьер.

17:30, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
228
0
#тарифы и цены\n#Россия\n#цены\n#топливо\n#цены на бензин

 

 

 


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