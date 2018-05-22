Таких пассажиров железнодорожники хотят отстранять от поездок всего на год.

Москва. Дебоширов в российских поездах предложили вносить в черные списки. Об этом рассказал генеральный директор ООО «РЖД» Олег Белозеров, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Таких пассажиров железнодорожники хотят отстранять от поездок всего на год. По словам Белозерова, в компании уже подготовили соответствующие документы. Однако пока их необходимо доработать.

В частности, нужно определиться с тем, как поступать в ситуации, если у дебошира нет альтернативы поезду как транспорта. «Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае», - отметил Олег Белозеров.