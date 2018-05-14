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В московском метро на «оранжевой» ветке запустили поезда нового поколения

12:55, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
12:55, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
921
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#метро\n#Москва\n#инновации\n#поезда\n#пассажиры
Фото: mos.ru
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Новые вагоны оборудованы кондиционерами, USB-зарядками и специальными сенсорными мониторами.

Москва. На «оранжевой» ветке московского метро запустили поезд нового поколения «Москва». Как сообщается на сайте мэра Москвы, вагоны вмещают более 1,5 тыс. человек, и по будням ими могут воспользоваться порядка 1,1 млн пассажиров.   

Новые вагоны оборудованы кондиционерами, USB-зарядками и специальными сенсорными мониторами. Благодаря им, пассажиры Калужско-Рижской ветки могут найти нужные им станции и определить время в пути.  

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«Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров станут комфортнее», - говорится в сообщении.  

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Отмечается, что впервые в столичной подземке «Москву» запустили в апреле 2017 года. Тогда составы начали ходить по Таганско-Краснопресненской линии. Однако теперь воспользоваться новыми комфортабельными поездами могут и пассажиры Калужско-Рижской ветки московского метро.

12:55, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
921
0
#метро\n#Москва\n#инновации\n#поезда\n#пассажиры

 

 

 


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