В московском метро на «оранжевой» ветке запустили поезда нового поколения

Новые вагоны оборудованы кондиционерами, USB-зарядками и специальными сенсорными мониторами.

Москва. На «оранжевой» ветке московского метро запустили поезд нового поколения «Москва». Как сообщается на сайте мэра Москвы, вагоны вмещают более 1,5 тыс. человек, и по будням ими могут воспользоваться порядка 1,1 млн пассажиров.

Новые вагоны оборудованы кондиционерами, USB-зарядками и специальными сенсорными мониторами. Благодаря им, пассажиры Калужско-Рижской ветки могут найти нужные им станции и определить время в пути.

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«Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров станут комфортнее», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что впервые в столичной подземке «Москву» запустили в апреле 2017 года. Тогда составы начали ходить по Таганско-Краснопресненской линии. Однако теперь воспользоваться новыми комфортабельными поездами могут и пассажиры Калужско-Рижской ветки московского метро.