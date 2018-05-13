Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.

Москва. Россия. В Москве около 1 тыс. человек вышли на митинг против ограничения доступа к интернет-ресурсам. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1000 человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан.