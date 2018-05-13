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В Москве около 1 тыс человек вышли на митинг против ограничения доступа к интернет-ресурсам

18:02, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
18:02, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
288
0
#МВД\n#акция\n#Москва\n#митинг\n#Россия
Фото: vk.com/oldlentach
288
0

Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.

Москва. Россия. В Москве около 1 тыс. человек вышли на митинг против ограничения доступа к интернет-ресурсам. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1000 человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан.

18:02, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
288
0
#МВД\n#акция\n#Москва\n#митинг\n#Россия

 

 

 


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