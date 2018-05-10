В Москве вход на центральную аллею ВДНХ частично закрыли до начала июня

В выставочном комплексе началось благоустройство территории.

Москва. Вход на центральную аллею ВДНХ в российской столице частично закрыли до начала июня. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в выставочном комплексе началось благоустройство территории.

В частности, рабочие начали укладывать новый асфальт и менять бордюры. Увидеть обновленный вход в ВДНХ жители и гости столицы смогут после 1 июня.

Пока войти на территорию комплекса можно только со стороны Продольного, Лихоборского и Совхозного проездов, а также с улиц Хованской и Сергей Эйзенштейна.

Также из-за процесса благоустройства нельзя будет посетить некоторые павильоны. Так, до начала июня прекратит свою работу интерактивный музейный комплекс «Буран». Кроме того, попасть на выставки можно, войдя только с торца или задних фасадов зданий.

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