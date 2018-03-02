Об этом заявил глава ведомства Михаил Мень.

Москва. В Минстрое поддержали планы по улучшению жилищных условий россиян. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Михаил Мень.

По его словам, речь идет об инициативах, которые были озвучены накануне в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В частности, Мень подчеркнул, что в ближайшие годы вполне возможно снижение ставки по ипотеке для семей до 7%. Кроме того, в последующие 6 лет будут выделены деньги на обновление и развитие городов и населенных пунктов.

Также власти продолжат оказывать поддержку застройщикам при создании социальной и инженерной инфраструктуры во время строительства масштабных жилых микрорайонов.

«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», - отметил министр строительства.