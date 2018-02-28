В МВД России назвали сумму ущерба от коррупции за 2017 год

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, государство потеряло 37,5 млрд рублей.

Москва. Коррупционеры нанесли убытки за 2017 год в размере 37,5 млрд рублей. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД.

По словам главы ведомства, совершено почти 30 тысяч преступлений коррупционной направленности. Ущерб от них составил 37,5 млрд рублей. При этом приняты меры для его возмещения в объеме 26,5 млрд.

Также министр отметил, что полицией установлены 13 тысяч лиц, причастных к коррупции. «Каждый двенадцатый из них занимал должность в органах исполнительной или законодательной власти», - заявил Владимир Колокольцев.