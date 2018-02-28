  • $ 55.67 ↓
  • € 68.66 ↓

В МВД России назвали сумму ущерба от коррупции за 2017 год

17:33, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
17:33, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
247
0
#коррупция\n#МВД\n#полиция\n#ущерб\n#чиновники\n#откаты\n#взятка
Фото: pixabay.com
247
0

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, государство потеряло 37,5 млрд рублей.  

Москва. Коррупционеры нанесли убытки за 2017 год в размере 37,5 млрд рублей. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД. 

По словам главы ведомства, совершено почти 30 тысяч преступлений коррупционной направленности. Ущерб от них составил 37,5 млрд рублей. При этом приняты меры для его возмещения в объеме 26,5 млрд.   

Также министр отметил, что полицией установлены 13 тысяч лиц, причастных к коррупции. «Каждый двенадцатый из них занимал должность в органах исполнительной или законодательной власти», - заявил Владимир Колокольцев.

17:33, 28 февраля, 2018
Евгений Кандаков
247
0
#коррупция\n#МВД\n#полиция\n#ущерб\n#чиновники\n#откаты\n#взятка

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17:16, 21 февраля, 2018
17696

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

17298
09:30, 22 февраля, 2018

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10261
10:08, 27 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8687
08:46, 23 февраля, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе

7639
09:09, 21 февраля, 2018

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

19:03, 21 февраля, 2018
3157

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

2517
09:58, 22 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2421
20:43, 23 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2357
15:42, 22 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2339
15:14, 25 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
11123

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

3209
14:38, 21 февраля, 2018

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2597
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2323
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2249
20:00, 24 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: массовые проверки водителей и карантин в детских садах

Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

26 февраля, 2018