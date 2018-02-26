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Россельхознадзор запретил ввозить молоко и сливки из Белоруссии

11:50, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
11:50, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#Белоруссия\n#продукты\n#молоко\n#запрет\n#Россельхознадзор\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Продукты попали под запрет из-за большого количества нарушений.

Москва. Россельхознадзор запретил ввозить молоко и сливки из Белоруссии. Как пишет Интерфакс, «молочка» попала под запрет из-за большого количества нарушений.  

По информации агентства, запрещены поставки пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока, сливок, «сгущенки», молочной наливной, концентрированной и сухой сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка.  

Такое решение российское ведомство приняло потому, что во время проверок белорусские молочные продукты часто поставлялись с нарушениями санитарных требований как России, так и Евразийского экономического союза.   

В частности, в «молочке» находили остатки опасных веществ и антибиотиков. Так, только в середине февраля 2018 года специалисты обнаружили около 32 нарушений.  

В свою очередь замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал Интерфаксу, что белорусская сторона готова провести ряд консультаций по выявленным нарушениям. Первая встреча должна состояться в российской столице в понедельник, 26 февраля. 

11:50, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
1323
0
#Белоруссия\n#продукты\n#молоко\n#запрет\n#Россельхознадзор\n#импорт

 

 

 

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