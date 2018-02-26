Продукты попали под запрет из-за большого количества нарушений.

Москва. Россельхознадзор запретил ввозить молоко и сливки из Белоруссии. Как пишет Интерфакс, «молочка» попала под запрет из-за большого количества нарушений.

По информации агентства, запрещены поставки пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока, сливок, «сгущенки», молочной наливной, концентрированной и сухой сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка.

Такое решение российское ведомство приняло потому, что во время проверок белорусские молочные продукты часто поставлялись с нарушениями санитарных требований как России, так и Евразийского экономического союза.

В частности, в «молочке» находили остатки опасных веществ и антибиотиков. Так, только в середине февраля 2018 года специалисты обнаружили около 32 нарушений.

В свою очередь замруководителя Россельхознадзора Николай Власов рассказал Интерфаксу, что белорусская сторона готова провести ряд консультаций по выявленным нарушениям. Первая встреча должна состояться в российской столице в понедельник, 26 февраля.