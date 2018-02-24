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Применение закона о реинтеграции Донбасса может служить рисками эскалации конфликта

16:20, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
16:20, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Москва\n#война\n#МИД РФ\n#Донецк\n#Донбасс\n#Украина.
Фото: Flickr.com (Ministry of Defense of Ukraine)
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МИД России: Запад должен повлиять на Киев, чтобы не допустить гибельного для Украины сценария.

Москва. В субботу, 24 февраля, вступил в силу закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», подписанный президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Практическое применение закона грозит рисками серьёзной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории -«оккупированными».

«Практическое применение этого закона грозит рисками серьёзной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что её западные кураторы отдают себе отчёт в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», - говорится в сообщении МИД России.

16:20, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
303
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#Москва\n#война\n#МИД РФ\n#Донецк\n#Донбасс\n#Украина.

 

 

 

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