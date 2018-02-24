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Бизнесмен из «Лондонского списка» вернулся в Россию

14:25, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
14:25, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
524
0
#Владимир Путин\n#предприниматели\n#мошенничество\n#Ростов-на-Дону
524
0

Находившийся в международном розыске предприниматель отпущен домой.

Ростов-на-Дону. Находившийся в международном розыске бизнесмен из Ростова-на-Дону Андрей Каковкин вернулся в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнес-омбудсмена Бориса Титова Дмитрия Григориади.

Именно он ранее подал заявку на попадание в «лондонский список» предпринимателей, которые хотели вернуться на Родину из-за рубежа, но опасались уголовного преследования. Андрей Каковкин находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

«Он якобы присвоил 10 млн рублей заёмных средств. По заявлению его партнёра по бизнесу обычный хозяйственный спор между учредителями был переведен в уголовную плоскость», - приводит РБК слова Дмитрия Григориади.

После прилёта в Ростов-на-Дону бизнесмен был задержан и провёл несколько часов в отделении полиции. После дачи обязательства о явке, которая не ограничивает его в перемещении, Андрей Каковкин был отпущен.

Дмитрий Григориади отметил, что в ближайшее время в Россию планируют вернуться еще несколько бизнесменов. При этом чиновник отметил, что в аппарат Титова поступило много звонков от бизнесменов, живущих в Испании, Франции, Грузии, которые просят проконтролировать их дела и предотвратить перегибы на местах.

Встречу со скрывающимися от российского правосудия предпринимателями Борис Титов провёл в Лондоне 3 февраля. По данным РБК, по итогам этой встречи был составлен перечень бизнесменов, переданный президенту России Владимиру Путину. В список попали предприниматели Алексей Бажанов, Сергей Капчук, Алексей Шматко, Леонид Кураев, Георгий Трефилов, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин и Василий Дякун. 

14:25, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
524
0
#Владимир Путин\n#предприниматели\n#мошенничество\n#Ростов-на-Дону

 

 

 

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