В Госдуме «опасных» подростков предложили принудительно отправлять на обследование

Согласно новому законопроекту, этим будет заниматься комиссия по делам несовершеннолетних.

Москва. В Госдуме подростков с опасным поведением предложили принудительно отправлять на обследование. Согласно новому законопроекту, этим будет заниматься комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).

Как пишет «Парламентская газета», с инициативой выступил депутат нижней палаты Федерального Собрания Игорь Шубин. По его словам, поводом для разработки документа стали нападения на детей в школах в Перми и Улан-Удэ.

Так, согласно тексту инициативы, члены КДН смогут отправлять «опасных» подростков на медицинское и психологическое обследование без разрешения родителей. При этом если они будут препятствовать работе комиссии и отказываться показать ребенка врачам, то заплатят штраф от 2 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, во время работы с такими детьми и их семьями КНД смогут получить данные о том, кто из родственников наблюдается у психиатров или наркологов или привлекался к административной или уголовной ответственности.

Таким образом, считает Шубин, комиссии по делам несовершеннолетних перестанут выполнять формальную работу и смогут предотвратить правонарушения среди детей.

«Неблагоприятная ситуация с несовершеннолетними во многом связана как раз с непониманием того, что происходит с нашими детьми, в каком состоянии они находятся, и, конечно, с отсутствием внимания родителей», - подчеркнул он.

Отмечается, что пока инициатива не внесена на рассмотрение депутатами Госдумы. Игорь Шубин планирует еще раз обсудить положения документа с экспертами. Однако если российский парламент одобрит законопроект, то поправки внесут в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в КоАП.