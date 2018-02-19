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      В Госдуме «опасных» подростков предложили принудительно отправлять на обследование

      11:40, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:40, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      296
      0
      #инициативы\n#несовершеннолетние\n#подростки\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: vk.com
      296
      0

      Согласно новому законопроекту, этим будет заниматься комиссия по делам несовершеннолетних.

      Москва. В Госдуме подростков с опасным поведением предложили принудительно отправлять на обследование. Согласно новому законопроекту, этим будет заниматься комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).  

      Как пишет «Парламентская газета», с инициативой выступил депутат нижней палаты Федерального Собрания Игорь Шубин. По его словам, поводом для разработки документа стали нападения на детей в школах в Перми и Улан-Удэ.  

      Так, согласно тексту инициативы, члены КДН смогут отправлять «опасных» подростков на медицинское и психологическое обследование без разрешения родителей.  При этом если они будут препятствовать работе комиссии и отказываться показать ребенка врачам, то заплатят штраф от 2 до 3 тыс. рублей.  

      Кроме того, во время работы с такими детьми и их семьями КНД смогут получить данные о том, кто из родственников наблюдается у психиатров или наркологов или привлекался к административной или уголовной ответственности.    

      Таким образом, считает Шубин, комиссии по делам несовершеннолетних перестанут выполнять формальную работу и смогут предотвратить правонарушения среди детей.  

      «Неблагоприятная ситуация с несовершеннолетними во многом связана как раз с непониманием того, что происходит с нашими  детьми, в каком состоянии они находятся, и, конечно, с отсутствием внимания родителей», - подчеркнул он.  

      Отмечается, что пока инициатива не внесена на рассмотрение депутатами Госдумы. Игорь Шубин планирует еще раз обсудить положения документа с экспертами. Однако если российский парламент одобрит законопроект, то поправки внесут в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в КоАП. 

      11:40, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      296
      0
      #инициативы\n#несовершеннолетние\n#подростки\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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