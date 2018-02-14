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      Продажа Bentley экс-губернатора Сахалина принесла бюджету 5,5 млн рублей

      18:49, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      18:49, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      887
      0
      #коррупция\n#губернаторы\n#чиновники\n#аукцион\n#Сахалин\n#приговор суда\n#автомобиль\n#Росимущество
      Фото: pixabay.com
      887
      0

      Ранее Александра Хорошавина приговорили к 13 годам колонии и полумиллиардному штрафу.  

      Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Bentley Mulsanne, на котором ездил экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, ушел с молотка за 5,58 млн рублей. Как пишут «Известия», аукцион по реализации имущества осужденного за взятки главы региона организовало Росимущество. 

      В ведомстве сообщили, что конфискованный у коррупционера автомобиль «Бентли» приобрел банк из Таганрога. Как ни странно, минувший год данная финансовая организация завершила с убытком на сумму около 3 млн рублей.   

      Отмечается, что деньги, вырученные за конфискованный у Хорошавина автомобиль, будут переданы в бюджет.   

      Напомним, в феврале за получение взяток в особо крупном размере бывшего руководителя Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также ему необходимо выплатить штраф в полмиллиарда рублей.

      18:49, 14 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      887
      0
      #коррупция\n#губернаторы\n#чиновники\n#аукцион\n#Сахалин\n#приговор суда\n#автомобиль\n#Росимущество

       

       

       

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