Продажа Bentley экс-губернатора Сахалина принесла бюджету 5,5 млн рублей

Ранее Александра Хорошавина приговорили к 13 годам колонии и полумиллиардному штрафу.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Bentley Mulsanne, на котором ездил экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, ушел с молотка за 5,58 млн рублей. Как пишут «Известия», аукцион по реализации имущества осужденного за взятки главы региона организовало Росимущество.

В ведомстве сообщили, что конфискованный у коррупционера автомобиль «Бентли» приобрел банк из Таганрога. Как ни странно, минувший год данная финансовая организация завершила с убытком на сумму около 3 млн рублей.

Отмечается, что деньги, вырученные за конфискованный у Хорошавина автомобиль, будут переданы в бюджет.

Напомним, в феврале за получение взяток в особо крупном размере бывшего руководителя Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также ему необходимо выплатить штраф в полмиллиарда рублей.