Больше всего таких гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Москва. Ростуризм обнаружил еще 69 отелей, завышающих цены к ЧМ-2018. Гостиницы, в которых намеренно поднимают цены на свои услуги, обнаружили во время дополнительной проверки, сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Больше всего таких гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, Свердловской, Нижегородской, Волгоградской и Калининградской областях.

При этом в российской столице находится 9 отелей, а в северной – 26. В Екатеринбурге их оказалось семь, в Нижнем Новгороде – 6, в Волгограде и Калининграде по четыре, а в Краснодарском крае – 12.

Напомним, о том, что Ростуризм подготовил «черный» список отелей к Чемпионату мира по футболу-2018, стало известно в середине января.