В Московской области опекуны пытались убить 3-летнего мальчика.

Москва. Следователи в России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку. Об этом сообщается на сайте СКР.

«Назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», - говорится в сообщении.

Дело в том, что следователи в Московской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка его опекунами. Также следственные органы проводят проверки на предмет халатных действий (ст. 293 УК) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и города Москвы.

«Государство взяло на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей. Это общая забота, которой необходимо уделять исключительное внимание со стороны самых различных органов и инстанций. Эта работа не может проводиться формально, иначе рано или поздно она влечет за собой тяжкие и зачастую непоправимые последствия», - считают в СКР.