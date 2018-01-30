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      Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к обычным

      09:10, 30 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:10, 30 января, 2018
      Александра Бобрович
      276
      0
      #курение\n#инициативы\n#несовершеннолетние\n#запрет\n#законопроект\n#Минпромторг
      Фото: vk.com
      276
      0

      Ведомство разработало новый законопроект.

      Москва. Министерство промышленной торговли выступило с инициативой приравнять электронные сигареты и вейпы к обычным. Как пишет РТ, ведомство разработало новый законопроект. 

      Согласно документу, предлагается запретить продавать их несовершеннолетним, а также разработать определенные правила рекламы таких товаров.

      Кроме того, Минпромторг в рамках законопроекта предложил ограничить их употребление в детских садах, школах и вузах, на спортивных объектах, культурных учреждениях и больницах. 

      09:10, 30 января, 2018
      Александра Бобрович
      276
      0
      #курение\n#инициативы\n#несовершеннолетние\n#запрет\n#законопроект\n#Минпромторг

       

       

       

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