Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты и вейпы к обычным

Ведомство разработало новый законопроект.

Москва. Министерство промышленной торговли выступило с инициативой приравнять электронные сигареты и вейпы к обычным. Как пишет РТ, ведомство разработало новый законопроект.

Согласно документу, предлагается запретить продавать их несовершеннолетним, а также разработать определенные правила рекламы таких товаров.

Кроме того, Минпромторг в рамках законопроекта предложил ограничить их употребление в детских садах, школах и вузах, на спортивных объектах, культурных учреждениях и больницах.