Медики запретили летать Елене Летучей

Из-за этого «Первый канал» приостановил съемки программы с ее участием.

Москва. У известной телеведущей Елены Летучей начались проблемы с сердцем. По этой причине она вынуждена была отказаться от связанных с авиаперелетами съемок в отдаленных городах России.

Телеведущая сама рассказала об этом поклонникам в своем Instagram. «Многие спрашивают, почему программа «Летучий отряд» в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект», - объяснила Летучая.

По словам журналистки, врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия». Летать по 2-3 раза в неделю, как раньше, Елене Летучей теперь противопоказано.

«Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным», - заявила ведущая.

Сейчас ведутся поиски замены, но пока никто из претендентов не смог сравниться с Летучей мастерством и харизмой.

Сегодняшнее утро началось с врачей и увы - грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему программа Летучий Отряд в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия. Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье. У нас ещё была надежда с Нового Года, и мы ждали решения врачей - вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов - но увы, не так-то это и просто "в горящую избу входить и коня на ходу останавливать". А ведь именно за это вы меня больше всего и любите. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого Канала, но сейчас мне нужна Ваша Поддержка и Понимание! Люблю Вас. Всегда Ваша Елена Летучая