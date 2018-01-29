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      Медики запретили летать Елене Летучей

      14:52, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      14:52, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
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      #медицина\n#здоровье\n#телевидение\n#журналисты\n#социальные сети\n#Instagram\n#Первый канал\n#знаменитости
      Фото: instagram.com/elenapegas
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      Из-за этого «Первый канал» приостановил съемки программы с ее участием.  

      Москва. У известной телеведущей Елены Летучей начались проблемы с сердцем. По этой причине она вынуждена была отказаться от связанных с авиаперелетами съемок в отдаленных городах России. 

      Телеведущая сама рассказала об этом поклонникам в своем Instagram. «Многие спрашивают, почему программа «Летучий отряд» в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект», - объяснила Летучая. 

      По словам журналистки, врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия». Летать по 2-3 раза в неделю, как раньше, Елене Летучей теперь противопоказано. 

      «Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным», - заявила ведущая. 

      Сейчас ведутся поиски замены, но пока никто из претендентов не смог сравниться с Летучей мастерством и харизмой.

      Сегодняшнее утро началось с врачей и увы - грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему программа Летучий Отряд в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия. Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье. У нас ещё была надежда с Нового Года, и мы ждали решения врачей - вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов - но увы, не так-то это и просто "в горящую избу входить и коня на ходу останавливать". А ведь именно за это вы меня больше всего и любите. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого Канала, но сейчас мне нужна Ваша Поддержка и Понимание! Люблю Вас. Всегда Ваша Елена Летучая

      14:52, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      1250
      0
      #медицина\n#здоровье\n#телевидение\n#журналисты\n#социальные сети\n#Instagram\n#Первый канал\n#знаменитости

       

       

       

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