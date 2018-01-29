В Госдуме предложили выплачивать алименты родителям-одиночкам за счет государства

Предполагается, что впоследствии деньги будут взыскиваться у скрывающихся неплательщиков.

Москва. В Государственной думе разрабатывается законопроект, который предлагает выплачивать алименты родителям-одиночкам за счет государства. Как пишет РТ, его созданием занимается председатель комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

По его словам, предлагается внести поправки в Семейный кодекс РФ. Сумма алиментов для детей составит не меньше 10 тысяч рублей и будет выплачиваться до совершеннолетия. При этом эти деньги впоследствии будут взыскиваться у скрывающихся от выплат родителей.

«К сожалению, сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Чаще всего они живут скромно и не могут достойно содержать своего ребёнка. Не то что одеть, но даже прокормить нормально не могут, а это наше будущее. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку» - подчеркнул депутат Госдумы.