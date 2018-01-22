В России приняли Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы

Цель – снизить смертность на дорогах до 4 и менее погибших на 100 тысяч жителей.

Москва. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. Распоряжение об этом и текст документа размещены в понедельник, 22 января на официальном сайте кабмина.

Стратегия ставит целью изменить стереотипы поведения участников дорожного движения в сторону безусловного соблюдения норм безопасности. Предполагается повысить уровень защищённости от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов. Важным условиям этого является совершенствование улично-дорожной сети – данному вопросу в документе уделено особое внимание.

Также предусмотрены меры по совершенствованию механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате аварий.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый – 2018–2020 годы; второй – 2021–2024 годы. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тысяч населения.