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      Церковь пока воздержалась от комментариев к предложению приравнять сожительство к браку

      16:34, 22 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:34, 22 января, 2018
      Евгений Кандаков
      372
      0
      #Совет Федерации\n#семья\n#Русская православная церковь\n#инициативы\n#брак\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      372
      0

      Документ изучается – заявили в отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата.

      Москва. Законопроект, ставящий знак равенства между официальным браком и сожительством в течение 5 лет, изучат иерархи Русской православной церкви. Об этом сообщает russian.rt.com. Как заявил агентству замруководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сейчас идет ознакомление с документом.   

      «Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак, а также препятствовать разводам, которые нередко случаются в первые годы семейной жизни. Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал, предстоит определить в ходе его более детального изучения», — пояснил Вахтанг Кипшидзе. 

      Напомним, в понедельник, 22 января, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект сенатора Антона Белякова. Член Совета Федерации предложил внести изменения в Семейный кодекс РФ, уравнивающие с официальным браком 5 лет сожительства, либо 2 года совместного проживания при наличии детей. 

      Тем временем инициативу уже раскритиковала глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. Она заявила, что это «ослабит институт брака и семьи» и станет «ударом по стабильности государства».

      16:34, 22 января, 2018
      Евгений Кандаков
      372
      0
      #Совет Федерации\n#семья\n#Русская православная церковь\n#инициативы\n#брак\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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