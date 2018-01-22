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      Виталий Милонов вновь выдвинул инициативу обязательной регистрации в соцсетях по паспорту

      13:42, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      13:42, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      276
      0
      #социальные сети\n#эксперты\n#Милонов\n#паспорт\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      276
      0

      По мнению экспертов, законопроект вряд ли будет одобрен депутатами Госдумы.

      Москва. Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь вынес на рассмотрение законопроект об обязательной регистрации в социальных сетях по паспортам. Как пишет russian.rt, эксперты уже дали первую оценку доработанному тексту документа.  

      По информации агентства, политик представил на рассмотрение Госдумы измененный вариант законопроекта, предусматривающий  ранее высказанные замечания.   

      В том случае, если российский парламент одобрит инициативу Милонова, то в социальных сетях можно будет зарегистрироваться, только предоставив данные паспорта в электронном виде, а также подписав согласие на обработку персональных данных.  Если же пользователю еще не исполнилось 14-ти лет, то он может получить аккаунт только с разрешения родителей или законных представителей.  

      Однако аналитик регионального общественного центра интернет-технологий и координатор центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что документ вряд ли будет одобрен депутатами Госдумы.  

      «Инициатива непроходная. Нет механизмов верификации, для этого нужно иметь доступ к электронной базе данных, которая позволяет достоверно идентифицировать пользователя. Дети не перестанут пользоваться соцсетями — при этом верифицировать пользователей не удаётся, на этом споткнулись в ЕС. Я думаю, что закона не будет» - отметил он.  

      Напомним, Виталий Милонов выступил с данной инициативой в апреле 2017 года. Однако после рассмотрения законопроекта депутаты отправили его на доработку. 

      13:42, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      276
      0
      #социальные сети\n#эксперты\n#Милонов\n#паспорт\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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