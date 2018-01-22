Виталий Милонов вновь выдвинул инициативу обязательной регистрации в соцсетях по паспорту

По мнению экспертов, законопроект вряд ли будет одобрен депутатами Госдумы.

Москва. Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь вынес на рассмотрение законопроект об обязательной регистрации в социальных сетях по паспортам. Как пишет russian.rt, эксперты уже дали первую оценку доработанному тексту документа.

По информации агентства, политик представил на рассмотрение Госдумы измененный вариант законопроекта, предусматривающий ранее высказанные замечания.

В том случае, если российский парламент одобрит инициативу Милонова, то в социальных сетях можно будет зарегистрироваться, только предоставив данные паспорта в электронном виде, а также подписав согласие на обработку персональных данных. Если же пользователю еще не исполнилось 14-ти лет, то он может получить аккаунт только с разрешения родителей или законных представителей.

Однако аналитик регионального общественного центра интернет-технологий и координатор центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что документ вряд ли будет одобрен депутатами Госдумы.

«Инициатива непроходная. Нет механизмов верификации, для этого нужно иметь доступ к электронной базе данных, которая позволяет достоверно идентифицировать пользователя. Дети не перестанут пользоваться соцсетями — при этом верифицировать пользователей не удаётся, на этом споткнулись в ЕС. Я думаю, что закона не будет» - отметил он.

Напомним, Виталий Милонов выступил с данной инициативой в апреле 2017 года. Однако после рассмотрения законопроекта депутаты отправили его на доработку.