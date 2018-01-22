СМИ: правительство смягчит «закон Яровой»

Операторам связи разрешат хранить данные в зависимости от фактического трафика, а сам законопроект примут в октябре.

Москва. В СМИ появилась информация, что российское правительство смягчит ряд требований антитеррористического «закона Яровой». Об этом пишет «Коммерсант», цитируя письмо заместителя главы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей.

По информации газеты, в первую очередь, ведомство разрешит операторам рассчитывать объем хранимых пользовательских данных в зависимости от фактического трафика, а не исходя из емкости сетей связи.

При этом новый вариант законопроекта обяжет операторов связи хранить фактический переданный трафик, за исключением голосовых записей, в течение 30 суток. А объем хранимой информации будет пересмотрен только после 1 декабря 2022 года.

Помимо этого, следует из письма Алхазова, операторам связи для выполнения требований «закона Яровой» разрешат использовать уже имеющееся оборудование. Это, считают в Минкомсвязи, позволит им сократить ряд расходов.

Отмечается, что в российском правительстве планируют передвинуть срок вступления в силу антитеррористического закона. Вместо 1 июля 2018 года, законопроект начнет дейстовать в октябре.