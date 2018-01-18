В Норильске из-за 50-градусных морозов отменили крещенские купания

Традиционно купели возводили на озере Долгом.

Норильск. Красноярский край. Жители Норильска не смогут прийти на крещенские купания из-за 50-градусных морозов. В связи с плохой погодой руководство города решило отменить мероприятия.

Как говорится на официальном сайте Норильска, купания должны были пройти в четверг, 18 января. Традиционно купели возводили на озере Долгом. Однако из-за понижения температуры воздуха до 50-52 градусов в городе объявлено штормовое предупреждение.

Спасательные службы настоятельно просят горожан не купаться в Крещение, дабы избежать чрезвычайных ситуаций и не заболеть. Кроме того, региональное управление МЧС рекомендует людям как можно реже выходить на улицу, не отпускать детей на долгие прогулки и по возможности не пользоваться автомобилями.