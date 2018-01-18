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      В Норильске из-за 50-градусных морозов отменили крещенские купания

      12:40, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:40, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      335
      0
      #погода\n#люди\n#Крещение\n#морозы\n#штормовое предупреждение\n#вода\n#купель\n#Норильск
      Фото: vk.com
      335
      0

      Традиционно купели возводили на озере Долгом.

      Норильск. Красноярский край. Жители Норильска не смогут прийти на крещенские купания из-за 50-градусных морозов. В связи с плохой погодой руководство города решило отменить мероприятия.  

      Как говорится на официальном сайте Норильска, купания должны были пройти в четверг, 18 января. Традиционно купели возводили на озере Долгом. Однако из-за понижения температуры воздуха до 50-52 градусов в городе объявлено штормовое предупреждение.  

      Спасательные службы настоятельно просят горожан не купаться в Крещение, дабы избежать чрезвычайных ситуаций и не заболеть. Кроме того, региональное управление МЧС рекомендует людям как можно реже выходить на улицу, не отпускать детей на долгие прогулки и по возможности не пользоваться автомобилями. 

      12:40, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      335
      0
      #погода\n#люди\n#Крещение\n#морозы\n#штормовое предупреждение\n#вода\n#купель\n#Норильск

       

       

       

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