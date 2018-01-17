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      Росгвардия предложила ужесточить требования к ЧОПам после нападения в пермской школе

      09:20, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:20, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      244
      0
      #драка\n#Пермь\n#люди\n#школы\n#охрана\n#нововведения\n#Росгвардия\n#пострадавшие
      Фото: vk.com
      244
      0

      Об этом рассказал советник директора ведомства Александр Хинштейн.

      Москва. Росгвардия предложила российскому правительству ужесточить требования к работе частных охранных предприятий (ЧОП) после произошедшего в пермской школе. Как пишет URA.RU, об этом в интервью РИА «Новостям» рассказал советник директора ведомства Александр Хинштейн.  

      По его словам, инициаторы нововведений предлагают включить несколько пунктов. В частности, частные охранники, обеспечивающие безопасность государственных и муниципальных учреждений, в том числе школ, должны иметь опыт работы, лицензию на охранные услуги  и подписанное соглашение о совместной работе с полицией и Росгвардией. Кроме того, в течение года у ЧОПов не должно быть зафиксировано грубых нарушений.  

      На данный момент, подчеркнул Хинштейн, чаще всего договоры на охрану учреждений заключают по принципу «кто меньше на торгах предложил, тот и победил». Это, по его мнению, неправильно и ведет к тому, что снижается уровень безопасности на защищаемых объектах.  

      Напомним, трагедия в пермской школе №127 произошла 15 января. В результате драки двух подростков, вооруженных ножами, пострадали 15 человек. В частности, в реанимации в тяжелом состоянии оказалась учительница начальных классов Наталья Шагулина. Накануне стало известно, что она пришла в себя, однако находится на ИВЛ.  

      Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В СМИ появлялась информация, что во время драки в школе не работали камеры видеонаблюдения, а руководство образовательного учреждения дважды просило починить оборудование. 

      09:20, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      244
      0
      #драка\n#Пермь\n#люди\n#школы\n#охрана\n#нововведения\n#Росгвардия\n#пострадавшие

       

       

       

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