Росгвардия предложила ужесточить требования к ЧОПам после нападения в пермской школе

Об этом рассказал советник директора ведомства Александр Хинштейн.

Москва. Росгвардия предложила российскому правительству ужесточить требования к работе частных охранных предприятий (ЧОП) после произошедшего в пермской школе. Как пишет URA.RU, об этом в интервью РИА «Новостям» рассказал советник директора ведомства Александр Хинштейн.

По его словам, инициаторы нововведений предлагают включить несколько пунктов. В частности, частные охранники, обеспечивающие безопасность государственных и муниципальных учреждений, в том числе школ, должны иметь опыт работы, лицензию на охранные услуги и подписанное соглашение о совместной работе с полицией и Росгвардией. Кроме того, в течение года у ЧОПов не должно быть зафиксировано грубых нарушений.

На данный момент, подчеркнул Хинштейн, чаще всего договоры на охрану учреждений заключают по принципу «кто меньше на торгах предложил, тот и победил». Это, по его мнению, неправильно и ведет к тому, что снижается уровень безопасности на защищаемых объектах.

Напомним, трагедия в пермской школе №127 произошла 15 января. В результате драки двух подростков, вооруженных ножами, пострадали 15 человек. В частности, в реанимации в тяжелом состоянии оказалась учительница начальных классов Наталья Шагулина. Накануне стало известно, что она пришла в себя, однако находится на ИВЛ.

Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В СМИ появлялась информация, что во время драки в школе не работали камеры видеонаблюдения, а руководство образовательного учреждения дважды просило починить оборудование.