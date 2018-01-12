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      Власти Приморья считают, что регион не сможет обойтись без северокорейских рабочих

      15:18, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:18, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      312
      0
      #мигранты\n#рабочие\n#КНДР\n#дипломат\n#Приморский край
      Фото: pixabay.com
      312
      0

      Вернуть их на родину обязывают санкции Совбеза ООН.  

      Владивосток. Приморский край. Руководитель российского Приморья не желает выдворять на родину рабочих из КНДР, что предписывается новыми санкциями Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова и.о. губернатора региона Андрея Тарасенко. 

      Он рассказал, что уже обсуждал вопрос с консулом Северной Кореи. Дипломат разделяет озабоченность и.о.губернатора. Оба чиновника обратились в Москву с просьбой сохранить для региона квоту в 10 тысяч рабочих из КНДР. Именно столько граждан Северной Кореи, по словам Тарасенко, работает в Приморском крае. С другой стороны, во исполнение международных договоренностей, приезд новых корейцев следует запретить – заявил и.о. главы региона. 

      Тарасенко отметил, что если инициатива не будет поддержана, заменить граждан КНДР придется рабочими из стран СНГ. Переговоры об этом уже ведутся с Узбекистаном. 

      Напомним, согласно принятой недавно резолюции Совбеза ООН, все страны мира должны в течение ближайших двух лет отказаться от использования труда северокорейских рабочих. Новые санкции ООН были введены против Пхеньяна в связи с продолжающимися в стране ракетными и ядерными испытаниями. Их поддержала, в числе прочих государств, Российская Федерация.

      15:18, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      312
      0
      #мигранты\n#рабочие\n#КНДР\n#дипломат\n#Приморский край

       

       

       

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