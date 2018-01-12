Власти Приморья считают, что регион не сможет обойтись без северокорейских рабочих

Вернуть их на родину обязывают санкции Совбеза ООН.

Владивосток. Приморский край. Руководитель российского Приморья не желает выдворять на родину рабочих из КНДР, что предписывается новыми санкциями Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова и.о. губернатора региона Андрея Тарасенко.

Он рассказал, что уже обсуждал вопрос с консулом Северной Кореи. Дипломат разделяет озабоченность и.о.губернатора. Оба чиновника обратились в Москву с просьбой сохранить для региона квоту в 10 тысяч рабочих из КНДР. Именно столько граждан Северной Кореи, по словам Тарасенко, работает в Приморском крае. С другой стороны, во исполнение международных договоренностей, приезд новых корейцев следует запретить – заявил и.о. главы региона.

Тарасенко отметил, что если инициатива не будет поддержана, заменить граждан КНДР придется рабочими из стран СНГ. Переговоры об этом уже ведутся с Узбекистаном.

Напомним, согласно принятой недавно резолюции Совбеза ООН, все страны мира должны в течение ближайших двух лет отказаться от использования труда северокорейских рабочих. Новые санкции ООН были введены против Пхеньяна в связи с продолжающимися в стране ракетными и ядерными испытаниями. Их поддержала, в числе прочих государств, Российская Федерация.