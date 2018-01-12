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      СМИ: научные работы сотрудников Минобрнауки России проверят на плагиат

      12:58, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:58, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      357
      0
      #образование\n#наука\n#СМИ\n#Минобрнауки\n#плагиат\n#проверка
      Фото: vk.com
      357
      0

      Проверка будет проводиться по инициативе главы ведомства Ольги Василевой.

      Москва. В СМИ появилась информация, что в Министерстве образования и науки России научные работы заместителей министра и глав департаментов проверят на плагиат. Как пишет Росбалт, с такой инициативой выступила руководитель ведомства Ольга Васильева.  

      По словам источника в министерстве, сообщившего изданиям о предстоящей инспекции, к нарушителям будет применены дисциплинарные наказания вплоть до увольнения. Чиновники могут лишиться своих должностей в том случае, если в их работах найдут плагиат, однако не смогут лишить научных степеней из-за сроков давности.  

      Отмечается, что поводом для проверки стало обращение жителя Якутии Виктора Пинигина, назвавшего себя активистом движения «Диссернет». В своем письме мужчина обвинил заместителя министра и академика РАН Григория Трубникова в том, что чиновник для своей докторской диссертации позаимствовал некоторые части научных трудов у других ученых. При этом Пинигин подчеркивал, что являлся их научным руководителем.  

      В свою очередь  в «Диссернете» опровергли любые связи с Виктором Пинигиным и заявили, что  не имеют никаких претензий к научной работе заместителя министра.  

      В настоящее время среди руководителей Минобрнауки, за исключением Ольги Васильевой, есть 13 обладателей ученых степеней. Появившуюся в прессе информацию о проверках в ведомстве никак не прокомментировали. 

      12:58, 12 января, 2018
      Александра Бобрович
      357
      0
      #образование\n#наука\n#СМИ\n#Минобрнауки\n#плагиат\n#проверка

       

       

       

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