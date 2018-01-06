Православные христиане 6 января отмечают Сочельник

Вечером во всех российских храмах пройдут рождественские службы.

Москва. Россия. Православные христиане в России и других странах 6 января празднуют Сочельник. В народе его также называют «Свят вечер».

Сочельник предваряет один из главных христианских праздников - Рождество Христово, которое отмечается 7 января.

На Руси после крещения этот праздник стал одним из самых основных. Согласно традициям, все близкие родственники должны собраться за праздничным столом, являющимся разговлением после поста. Главным блюдом на нем является сочиво (кутья), изготовленное их пшеницы, меда и фруктов. Пшеница и другие ингредиенты символизируют перерождение природы после зимней спячки.

В Рождественский Сочельник принято садиться за праздничный стол только после восхода первой звезды. На Руси также было принято ходить в гости с угощениями и петь праздничные песни. Чаще всего этим занимались дети, выпрашивая сладости и орехи. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. На столе обязательно должна быть белоснежная скатерть, символизирующая непорочность Девы Марии. Кроме того, все блюда должны быть постными.