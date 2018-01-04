С таким предложением выступило Общероссийское объединение пассажиров.

Москва. Россия. В России могут появиться черные списки дебоширов в поездах и самолетах. Как сообщают «Известия» со ссылкой на RT, с таким предложением выступило Общероссийское объединение пассажиров.

Документ направлен в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Списки предложили ввести на маршрутах, где при покупке билета следует показывать паспорт.

«Предполагается, что прописанные в законе меры смогут защитить пассажиров от нарушения порядка. Реестр будет действовать аналогично принятому среди авиаперевозчиков», - говорится в сообщении.