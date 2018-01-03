С 1 января в стране увеличились акцизы на топливо.

Москва. Бензин в России может подорожать на три рубля. По данным Ура.ру, такие прогнозы делают эксперты.

По их оценкам, цена бензина в 2018 году может составить 55 рублей за один литр.

Дело в том, что с 1 января в стране увелицились акцизы на топливо.

«По всей видимости, они (производители – Прим.ред) используют это как повод и поднимут цену выше, чем будет прирост акциза», – цитирует издание слова члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что на рост цен окажет влияние и увеличение налоговой нагрузки, а также ситуация на мировом топливном рынке.

За 2017 год бензин в России подорожал на 2,5 рубля (6,8%), а дизельное топливо — на 3,4 рубля (8,5%).