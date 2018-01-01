Сгоревшую в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь елку заменят на новую

По предварительным данным, возгорание произошло из-за петарды. Никто не пострадал.

Южно-Сахалинск. Сгоревшую в новогоднюю ночь ёлку в Южно-Сахалинске заменят на новую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности при запуске петарды. Никто не пострадал.

После того, как на площади Ленина разберут каркас сгоревшей искусственной ели, 1 января сюда переместят другую зеленую красавицу. Ранее 12-метровая конструкция украшала стадион «Космос».

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожарные прибыли на место происшествия в течение минуты. Однако из-за быстрого горения синтетического материала спасти новогоднее дерево не удалось.