  • $ 57.6 ↓
  • € 68.87 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сгоревшую в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь елку заменят на новую

      12:13, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      12:13, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      345
      0
      #Новый год\n#Сахалин\n#происшествие\n#пожар
      Фото: yuzhno-sakh.ru
      345
      0

      По предварительным данным, возгорание произошло из-за петарды. Никто не пострадал.

      Южно-Сахалинск. Сгоревшую в новогоднюю ночь ёлку в Южно-Сахалинске заменят на новую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности при запуске петарды. Никто не пострадал.

      После того, как на площади Ленина разберут каркас сгоревшей искусственной ели, 1 января сюда переместят другую зеленую красавицу. Ранее 12-метровая конструкция украшала стадион «Космос».

      По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожарные прибыли на место происшествия в течение минуты. Однако из-за быстрого горения синтетического материала спасти новогоднее дерево не удалось. 

      Южно-Сахалинск Новый Год Горит Елка

      Uploaded by Иван Иванович on 2017-12-31.

      12:13, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      345
      0
      #Новый год\n#Сахалин\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      20:42, 25 декабря, 2017
      5251

      «Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

      5141
      16:10, 28 декабря, 2017

      Суд приостановил деятельность одной из пекарен Ижевска на 10 суток

      5023
      10:31, 27 декабря, 2017

      Live: доклад главы Удмуртии о положении дел в республике

      3161
      10:00, 25 декабря, 2017

      20 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за убийство учительницы и поджог дома

      2745
      16:27, 25 декабря, 2017

      Олег Табаков вышел из комы, но временно лишился памяти

      18:36, 27 декабря, 2017
      1166

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      1160
      14:53, 25 декабря, 2017

      В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

      1076
      10:03, 26 декабря, 2017

      В Москве автобус влетел в подземный переход и сбил нескольких пешеходов

      1017
      16:25, 25 декабря, 2017

      СМИ: в Саратове за получение взятки задержан глава службы безопасности МВД Сергей Кашев

      996
      12:59, 28 декабря, 2017

      Ученые выяснили, как организм человека регулирует свой вес

      19:17, 29 декабря, 2017
      1174

      WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

      1070
      13:16, 27 декабря, 2017

      В Сети обнародован рейтинг самых бессмысленных изобретений 2017 года

      839
      20:00, 26 декабря, 2017

      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      799
      10:16, 25 декабря, 2017

      На острове Барбадос в перестрелке погиб брат Рианны

      736
      16:54, 27 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с наступающим 2018 годом

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      29 декабря, 2017

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      29 декабря, 2017