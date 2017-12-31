Участники экспедиции на МКС встретят Новый год 15 раз

Первый раз экипаж сможет отпраздновать 31 декабря в 16:26 мск.

Москва. Космонавты, находящиеся на борту МКС, встретят Новый год 15 раз. Как сообщает пресс-служба Центра управления полетами, первый раз экипаж сможет отпраздновать 31 декабря в 16:26 мск. Совершая космический полёт, станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил новый год.

Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 18:00 мск над территорией Австралии, далее – 1 января 2018 года в 00:00 мин. мск над Южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8:00 мск над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9:00 мск над Австралией (полночь в Хьюстоне).

Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:02 мск 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

По Гринвичу 1 января 2018 года (03:00 мск) на станции наступит, когда трасса полёта Международной космической станции пройдёт над Мысом Горн.

В настоящее время на борту МКС работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов РОСКОСМОСА Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хай, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.