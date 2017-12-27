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      Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги

      10:30, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:30, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      235
      0
      #Минприроды\n#животные\n#Россия\n#Красная книга
      Фото: pixabay.com
      235
      0

      Список редких и исчезающих животных переиздается впервые за последние 19 лет.

      Москва. Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новую редакцию Красной книги. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды ведомства Игорь Давыдов.  

      По его словам, приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации подписал глава Минприроды Сергей Донской.  

      Отмечается, что новая редакция Красной книги утверждена в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.  

      Кроме того, в ведомстве добавили, что список редких и исчезающих животных переиздается впервые за последние 19 лет. С момента утверждения в 1998 году по отдельным видам животных в него трижды вносились изменения, при этом полностью обновлять его, согласно законодательству, желательно каждые 10 лет. 

      10:30, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      235
      0
      #Минприроды\n#животные\n#Россия\n#Красная книга

       

       

       

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