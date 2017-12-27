Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги

Список редких и исчезающих животных переиздается впервые за последние 19 лет.

Москва. Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новую редакцию Красной книги. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды ведомства Игорь Давыдов.

По его словам, приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации подписал глава Минприроды Сергей Донской.

Отмечается, что новая редакция Красной книги утверждена в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, в ведомстве добавили, что список редких и исчезающих животных переиздается впервые за последние 19 лет. С момента утверждения в 1998 году по отдельным видам животных в него трижды вносились изменения, при этом полностью обновлять его, согласно законодательству, желательно каждые 10 лет.