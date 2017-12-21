В Москве главную новогоднюю елку украсили матрешками, хохломскими ложками и золотыми петушками

Праздничное дерево установлено на Соборной площади Кремля.

Москва. В российской столице украсили главную новогоднюю ель страны. Как пишут Известия.ру, в этом году для украшения использовались традиционные русские игрушки.

По информации издания, на декорирование праздничной ели, установленной на Соборной площади Кремля, ушло 3,5 тыс. игрушек и ровно 1 км гирлянд. Как рассказала пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова, украшения выполнены в стиле «русская ярмарка». Изготовили их отечественные мастера по индивидуальному заказу.

На ветках главной новогодней красавицы можно увидеть достаточно крупные по размеру матрешки, золотые петушки, синие лошадки, золотые крендели и хохломские ложки. Отмечается, что высота матрешек составляет от 20 до 40 см, а лошадок – почти 1,5 м. Фоном для них будут служить шары со светодиодами.

Напомним, «зеленую красавицу» доставили в Москву специальным автопоездом 18 декабря. Во главе колонны, по традиции, находился Дед Мороз.