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      Росавиация в новогодние праздники сократила чартерные рейсы шести авиакомпаний

      11:35, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:35, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      443
      0
      #отдых\n#туризм\n#Новый год\n#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#самолёты\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      443
      0

      Такое решение было принято из-за нехватки самолетов.

      Москва. Росавиация совместно с Ростуризмом сократила количество международных чартерных рейсов шести авиакомпаний в новогодние праздники. Как пишут Известия.ру, такое решение было принято из-за нехватки самолетов.  

      По информации СМИ, в ведомстве посчитали, что реальное число лайнеров не позволяет авиакомпаниям обеспечить полный объем заявленных туристических перелетов. Таким образом, на 30% сократятся рейсы «Якутии», «Саратовских авиалиний» и «Северного ветра». 20% урежут у программы перелетов «Икара»,  15% -  у чартеров «Азур Эйр». Авиакомпания «РоялФлайт» лишится 5% туристических рейсов.  

      Кроме того отмечается, что российские авиакомпании подали заявки на выполнение 586 международных туристических чартерных рейсов, 292 из них уже согласованы. Самолеты будут летать  в  Китай, Италию, Испанию, Израиль, Турцию, Венгрию, Чехию, Словакию, Францию, Австрию, Вьетнам, Таиланд, Индию, Мексику, Шри-Ланку, Кубу и Доминикану. 

      11:35, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      443
      0
      #отдых\n#туризм\n#Новый год\n#авиаперелёты\n#авиаперевозки\n#самолёты\n#праздники

       

       

       

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