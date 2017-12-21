Росавиация в новогодние праздники сократила чартерные рейсы шести авиакомпаний

Такое решение было принято из-за нехватки самолетов.



Москва. Росавиация совместно с Ростуризмом сократила количество международных чартерных рейсов шести авиакомпаний в новогодние праздники. Как пишут Известия.ру, такое решение было принято из-за нехватки самолетов.

По информации СМИ, в ведомстве посчитали, что реальное число лайнеров не позволяет авиакомпаниям обеспечить полный объем заявленных туристических перелетов. Таким образом, на 30% сократятся рейсы «Якутии», «Саратовских авиалиний» и «Северного ветра». 20% урежут у программы перелетов «Икара», 15% - у чартеров «Азур Эйр». Авиакомпания «РоялФлайт» лишится 5% туристических рейсов.

Кроме того отмечается, что российские авиакомпании подали заявки на выполнение 586 международных туристических чартерных рейсов, 292 из них уже согласованы. Самолеты будут летать в Китай, Италию, Испанию, Израиль, Турцию, Венгрию, Чехию, Словакию, Францию, Австрию, Вьетнам, Таиланд, Индию, Мексику, Шри-Ланку, Кубу и Доминикану.