В Госдуму внесли доработанный законопроект об установке бэби-боксов в регионах

Депутаты вновь рассмотрят документ на весенней сессии.

Москва. В Государственную думу России внесли доработанный законопроект, который дает право регионам самим решать устанавливать ли бэби-боксы или отказаться от них. Как пишут РИА «Новости», документ внесен в электронную базу данных нижней палаты парламента.

Один из авторов законопроекта депутат Андрей Исаев сообщил агентству, что в него были внесены поправки, после того, как комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей отправил проект на доработку.

По словам политика, если в предыдущем варианте указывалось, что место установки бэби-бокса и порядок его эксплуатации должно разрабатывать министерство здравоохранения, то сейчас эти нормативы предлагают разрабатывать руководству регионов. При этом Минздрав будет иметь право выпустить соответствующие методические рекомендации.

Также в измененном варианте документе предлагается создавать бэби-боксы только в медицинских учреждениях, где есть отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Отмечается, что доработанный вариант законопроекта депутаты будут рассматривать во время весенней сессии Госдумы.