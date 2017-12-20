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      В Госдуму внесли доработанный законопроект об установке бэби-боксов в регионах

      11:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      157
      0
      #дети\n#депутаты\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      157
      0

      Депутаты вновь рассмотрят документ на весенней сессии.

      Москва. В Государственную думу России внесли доработанный законопроект, который дает право регионам самим решать устанавливать ли  бэби-боксы или отказаться от них.  Как пишут РИА «Новости», документ внесен в электронную базу данных нижней палаты парламента.  

      Один из авторов законопроекта депутат Андрей Исаев сообщил агентству, что в него были внесены поправки, после того, как комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей отправил проект на доработку.  

      По словам политика, если в предыдущем варианте указывалось, что место установки бэби-бокса и  порядок его эксплуатации должно разрабатывать министерство здравоохранения, то сейчас эти нормативы предлагают разрабатывать руководству регионов. При этом Минздрав будет иметь право выпустить соответствующие методические рекомендации.  

      Также в измененном варианте документе предлагается создавать бэби-боксы только в медицинских учреждениях, где есть отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.    

      Отмечается, что доработанный вариант законопроекта депутаты будут рассматривать во время весенней сессии Госдумы. 

      11:58, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      157
      0
      #дети\n#депутаты\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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