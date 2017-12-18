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      Главную новогоднюю елку России доставили в Москву

      09:05, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:05, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      394
      0
      #транспорт\n#Новый год\n#Москва\n#Кремль\n#Дед Мороз\n#деревья\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      394
      0

      Праздничными игрушками ее украсят 21 декабря.

      Москва. Главную новогоднюю елку России доставили в Москву. Как пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости», во главе автопоезда находился Дед Мороз.  

      По информации СМИ, «зеленая красавица» находится в Кремле, где ее установят на Соборной площади. Отмечается, что автопоезд с главным зимним волшебником традиционно заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.  

      Кроме того, наряжать главную елку страны планируют 21 декабря. После ее установки ветки украсят новогодними игрушками.  

      Напомним, «зеленую красавицу» срубили 15 декабря. В этом году ее высота составила 27 метров, а размах нижних веток достигает 10 метров. Над подготовкой к ее транспортировке трудились 19 человек.

      09:05, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      394
      0
      #транспорт\n#Новый год\n#Москва\n#Кремль\n#Дед Мороз\n#деревья\n#праздники

       

       

       

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