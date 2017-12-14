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      Путин: в сфере ЖКХ проблем больше, чем их решений

      15:42, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:42, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      198
      0
      #Владимир Путин\n#ЖКХ\n#коммунальные платежи\n#платежи\n#пресс конференция
      Фото: kremlin.ru
      198
      0

      Глава государства прокомментировал сложившуюся ситуацию в области жилищно-коммунального хозяйства.

      Москва. Президент России Владимир Путин дал свою оценку ситуации, существующей в сфере ЖКХ. По словам главы государства, в этой области сформировалось большее количество проблем, которые требуют незамедлительного решения.  

      По словам Путина, за прошедшие годы многое было проделано в области жилищно-коммунального хозяйства. Однако не все решения показали свою эффективность и позитивное влияние.  

      В первую очередь, считает президент, нужно решить вопросы с оплатой коммунальных и жилищных платежей управляющими компаниями. Особенно он подчеркнул, что УК не всегда в полном объеме и своевременно оплачивают существующие тарифы. В таком случае нужно в ближайшее время определить кто и как будет за этим следить.  

      Также зачастую потребителям приходится платить по необоснованно высоким тарифам. Их стоимость может увеличиваться на 8,8%, когда как утвержденная норма составляет всего 4%. «Это никуда не годится» - сказал Президент России.  

      Кроме того, Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить развитие самой системы ЖКХ, и сделать это необходимо незамедлительно. 

      15:42, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      198
      0
      #Владимир Путин\n#ЖКХ\n#коммунальные платежи\n#платежи\n#пресс конференция

       

       

       

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