Путин: в сфере ЖКХ проблем больше, чем их решений

Глава государства прокомментировал сложившуюся ситуацию в области жилищно-коммунального хозяйства.

Москва. Президент России Владимир Путин дал свою оценку ситуации, существующей в сфере ЖКХ. По словам главы государства, в этой области сформировалось большее количество проблем, которые требуют незамедлительного решения.

По словам Путина, за прошедшие годы многое было проделано в области жилищно-коммунального хозяйства. Однако не все решения показали свою эффективность и позитивное влияние.

В первую очередь, считает президент, нужно решить вопросы с оплатой коммунальных и жилищных платежей управляющими компаниями. Особенно он подчеркнул, что УК не всегда в полном объеме и своевременно оплачивают существующие тарифы. В таком случае нужно в ближайшее время определить кто и как будет за этим следить.

Также зачастую потребителям приходится платить по необоснованно высоким тарифам. Их стоимость может увеличиваться на 8,8%, когда как утвержденная норма составляет всего 4%. «Это никуда не годится» - сказал Президент России.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить развитие самой системы ЖКХ, и сделать это необходимо незамедлительно.