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      Минтранс: полеты в Египет могут возобновиться в феврале 2018 года

      09:52, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:52, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      270
      0
      #Египет\n#авиаперелёты\n#авиарейсы\n#самолёты\n#Минтранс
      Фото: pixabay.com
      270
      0

      Ведомство подготовило документы по восстановлению авиасообщения между Москвой и Каиром.

      Москва. Министерство транспорта обозначило возможные сроки восстановления авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом общественности сообщил глава ведомства Максим Соколов.  

      Как пишет РБК, российская сторона разработала документы, согласно которым первые рейсы в Египет могут отправиться уже в феврале следующего года. По словам министра, их возможное подписание между странами состоится в течение недели. Однако Соколов подчеркнул, что это, в первую очередь, будет зависеть от египетской стороны.  

      Кроме того, в Минтрансе подчеркнули, что речь идет о восстановлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром, а не полетов по туристическим направлениям.  

      Напомним, авиасообщение с Египтом было отменено после крушения самолета Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Синаем. Тогда в результате теракта погибли 224 человека – 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту лайнера, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. 

      09:52, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      270
      0
      #Египет\n#авиаперелёты\n#авиарейсы\n#самолёты\n#Минтранс

       

       

       

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