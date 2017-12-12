Минтранс: полеты в Египет могут возобновиться в феврале 2018 года

Ведомство подготовило документы по восстановлению авиасообщения между Москвой и Каиром.

Москва. Министерство транспорта обозначило возможные сроки восстановления авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом общественности сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Как пишет РБК, российская сторона разработала документы, согласно которым первые рейсы в Египет могут отправиться уже в феврале следующего года. По словам министра, их возможное подписание между странами состоится в течение недели. Однако Соколов подчеркнул, что это, в первую очередь, будет зависеть от египетской стороны.

Кроме того, в Минтрансе подчеркнули, что речь идет о восстановлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром, а не полетов по туристическим направлениям.

Напомним, авиасообщение с Египтом было отменено после крушения самолета Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Синаем. Тогда в результате теракта погибли 224 человека – 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившихся на борту лайнера, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.