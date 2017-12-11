Посольство США возобновило выдачу виз в трех российских городах

Получить документы россияне могут во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Москва. США возобновили процесс выдачи неиммиграционных виз в трех российских городах. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства.

Как пишет РБК, пройти все необходимые процедуры и получить документы для рабочих и туристических поездок россияне смогут во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с понедельника, 11 декабря.

Однако в посольстве отметили, что процесс получения визы будет занимать большее количество времени, так как уменьшилось число сотрудников американской дипмиссии. «Мы не можем продолжать предоставлять наши услуги на том же уровне, что до сокращения персонала Посольства и Консульств Соединенных Штатов Российской Федерацией на 60%» - сообщили дипломаты.

Напомним, в начале сентября возобновило свою работу генконсульство США в Москве.