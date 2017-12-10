Лидером является Центральный федеральный округ.

Москва. Эксперты назвали регионы страны с высоким показателем заболеваемости шизофренией. Как сообщает RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского, лидером является Центральный федеральный округ.

По данным организации за 2016 год, в ЦФО на 100 тыс. населения приходится 370,9 больных шизофренией. На втором и третьем местах — Уральский (343,2) и Сибирский (343,1) округа.

«Реже всего недугом страдают на Северном Кавказе (288) и в Южном ФО (292,2)», - говорится в сообщении.

За 2012—2016 годы число больных шизофренией по стране снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек, или на 1,1%.

Глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев рассказал, что пока трудно объяснить региональную разницу по распространённости болезни.

«Даже предположить невозможно, в чём причина разницы, — это до сих пор загадка. Нужны специальные исследования по медико-географическим данным. Многое зависит и от качества жизни населения. Но главным образом нужно проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах: насколько своевременно выявляют болезнь, просвещают ли о ней население, как работают с пациентами», — сказал Казаковцев.