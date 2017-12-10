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      Билеты на поезда дальнего следования начнут продавать за 3 месяца

      14:01, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:01, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      170
      0
      #общество\n#транспорт\n#РЖД\n#поезда\n#билеты
      Фото: rzd.ru
      170
      0

      До 2016 года продажа открывалась за 45 суток, до 10 декабря 2017 года - за 60.

      Москва. Россия. Билеты на поезда дальнего следования начнут продавать за 3 месяца. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на «Российские железные дороги».

      «РЖД 10 декабря начнет продажу билетов на поезда дальнего следования, курсирующие внутри России, за 90 суток до даты отправления», - говорится в сообщении.

      Речь идет об оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так на официальном сайте РЖД. Отмечается, что перевозчик «продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов».

      До 2016 года продажа открывалась за 45 суток, до 10 декабря 2017 года - за 60.

      14:01, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      170
      0
      #общество\n#транспорт\n#РЖД\n#поезда\n#билеты

       

       

       

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