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      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      18:15, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      18:15, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      345
      0
      #благоустройство\n#Правительство\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#свалки\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#стройка\n#Картина дня\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили вечерний видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Новый руководитель:

      Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии назначен полковник медицинской службы в отставке Игорь Титов. Он приступит к работе седьмого декабря.

      Высотки в Ижевске:

      60 жителей Татар-базара потребовали от главы Удмуртии Александра Бречалов запретить многоэтажную застройку их улиц. Активисты сообщают, что по новому проекту на Татар-базаре могут построить дома до 150 метров высотой.

      Лес вместо свалки:

      Работы по рекультивации свалки по Сарапульскому тракту завершатся в 2018 году. На полигоне захоронено 1 миллион 300 тысяч тонн отходов. В течение 3 лет территория станет экологически чистой.

      Экспериментальный состав:

      На дорогах республики проведут эксперимент с применением инновационных материалов и новых технологий строительства и ремонта. Для работы с новыми материалами дорожники пройдут повышение квалификации.

      Елочные базары:

      15 декабря в Ижевске откроются 23 базара, где будут торговать новогодними елочками и другими хвойными деревьями. Базары будут работать до Нового года.

      18:15, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      345
      0
      #благоустройство\n#Правительство\n#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#свалки\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#стройка\n#Картина дня\n#Александр Бречалов

       

       

       

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