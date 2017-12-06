Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили вечерний видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новый руководитель:

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии назначен полковник медицинской службы в отставке Игорь Титов. Он приступит к работе седьмого декабря.

Высотки в Ижевске:

60 жителей Татар-базара потребовали от главы Удмуртии Александра Бречалов запретить многоэтажную застройку их улиц. Активисты сообщают, что по новому проекту на Татар-базаре могут построить дома до 150 метров высотой.

Лес вместо свалки:

Работы по рекультивации свалки по Сарапульскому тракту завершатся в 2018 году. На полигоне захоронено 1 миллион 300 тысяч тонн отходов. В течение 3 лет территория станет экологически чистой.

Экспериментальный состав:

На дорогах республики проведут эксперимент с применением инновационных материалов и новых технологий строительства и ремонта. Для работы с новыми материалами дорожники пройдут повышение квалификации.

Елочные базары:

15 декабря в Ижевске откроются 23 базара, где будут торговать новогодними елочками и другими хвойными деревьями. Базары будут работать до Нового года.