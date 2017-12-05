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      Президент России узаконил «черные списки» авиадебоширов

      19:25, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      19:25, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      137
      0
      #Владимир Путин\n#транспорт\n#закон\n#авиаперевозки\n#гражданская авиация\n#хулиганство\n#пассажиры
      Фото: pixabay.com
      137
      0

      В них будут включать на 1 год лиц, виновных в хулиганском поведении на воздушном транспорте.  

      Москва. Владимир Путин подписал закон о «черных списках» пассажиров, замеченных в хулиганстве на воздушном транспорте. Как сообщает «Интерфакс», глава государства окончательно утвердил принятые ранее Госдумой и одобренные Совфедом соответствующие изменения в законодательство. 

      На основании этих норм гражданину, буянившему в самолете, могут отказать в продаже авиабилета. В «черный список» авиадебоширов будут включать сроком на 1 год. Перевозчик может занести туда данные хулигана только на основании решения суда о наложении административного наказания, и при этом обязан известить дебошира о его попадании в стоп-лист. «Черносписочные» граждане, в свою очередь, имеют право оспорить свой статус через суд. 

      За фигурантами стоп-листов оставлено право летать на самолетах в случаях крайней необходимости. Это возможно, если авиация является единственным видом транспорта в данной местности. Также лайнерами им можно пользоваться при поездке на лечение, похороны родственника, сопровождении родственника-инвалида, а также при административном выдворении или депортации.

      19:25, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      137
      0
      #Владимир Путин\n#транспорт\n#закон\n#авиаперевозки\n#гражданская авиация\n#хулиганство\n#пассажиры

       

       

       

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