Президент России узаконил «черные списки» авиадебоширов

В них будут включать на 1 год лиц, виновных в хулиганском поведении на воздушном транспорте.

Москва. Владимир Путин подписал закон о «черных списках» пассажиров, замеченных в хулиганстве на воздушном транспорте. Как сообщает «Интерфакс», глава государства окончательно утвердил принятые ранее Госдумой и одобренные Совфедом соответствующие изменения в законодательство.

На основании этих норм гражданину, буянившему в самолете, могут отказать в продаже авиабилета. В «черный список» авиадебоширов будут включать сроком на 1 год. Перевозчик может занести туда данные хулигана только на основании решения суда о наложении административного наказания, и при этом обязан известить дебошира о его попадании в стоп-лист. «Черносписочные» граждане, в свою очередь, имеют право оспорить свой статус через суд.

За фигурантами стоп-листов оставлено право летать на самолетах в случаях крайней необходимости. Это возможно, если авиация является единственным видом транспорта в данной местности. Также лайнерами им можно пользоваться при поездке на лечение, похороны родственника, сопровождении родственника-инвалида, а также при административном выдворении или депортации.